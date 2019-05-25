شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يُتوج بكأس ألمانيا للمرة الـ19 في تاريخه بفوزه على لايبزيج بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم، للمرة الـ 19 في تاريخه، بعد فوزه، مساء اليوم ،السبت، على فريق لايبزيج بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الألمانية «برلين».

أحرز ثلاثية الفريق البافاري، روبرت ليفاندوفسكي «هدفين»، في الدقيقتين 29 و85، وكينجسلي كومان في الدقيقة 78.

ونجح بايرن ميونخ بذلك في تحقيق الثنائية المحلية، بعدما تُوج بلقب الدوري الألماني «بوندزليجا».