شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يُتوج بكأس ألمانيا للمرة الـ19 في تاريخه بفوزه على لايبزيج بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
توج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم، للمرة الـ 19 في تاريخه، بعد فوزه، مساء اليوم ،السبت، على فريق لايبزيج بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الألمانية «برلين».
أحرز ثلاثية الفريق البافاري، روبرت ليفاندوفسكي «هدفين»، في الدقيقتين 29 و85، وكينجسلي كومان في الدقيقة 78.
ونجح بايرن ميونخ بذلك في تحقيق الثنائية المحلية، بعدما تُوج بلقب الدوري الألماني «بوندزليجا».
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يُتوج بكأس ألمانيا للمرة الـ19 في تاريخه بفوزه على لايبزيج بثلاثية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.