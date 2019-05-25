شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا: ريال مدريد يستعد لميركاتو هو الأكبر فى تاريخ النادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية فى تقرير لها أن نادى ريال مدريد على أعتاب ميركاتو تاريخى فى الصيف المقبل، ووفقا للصحيفة فإن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تتعرض لضغط كبير من جماهير النادى من أجل التعاقد مع صفقات مميزة فى الميركاتو.

وأوضحت أن ريال مدريد مقبل على إنفاق غير مسبوق على الصفقات، وسيتخطى الـ254 مليون يورو التى أنفقها الميرنجى فى 2009- 2010 كأضخم ميركاتو فى تاريخ النادى، وتعاقد الميرنجى فى ذلك الموسم مع كريستيانو رونالدو وريكاردو كاكا وتشابى ألونسو وكريم بنزيما وألفارو أربيلوا وراؤول ألبيول.

وأفادت الصحيفة بأن الميركاتو المقبل سيتخطى الإنفاق الذى حدث فى 2009- 2010 بما يقرب من 300 أو 400 مليون يورو، ليصبح الإجمالى 600 مليون تقريبًا.

أنفق ريال مدريد حتى الآن 95 مليون يورو فى الميركاتو الذى لم يبدأ بشكل رسمى حتى الآن، بعد أن تعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليونًا، وإيدير ميليتاو مقابل 50 مليونًا.

وهناك صفقة أخرى تم تحديدها فى الميركاتو وهى التعاقد مع إيدين هازارد، جناح تشيلسى، ولكن النادى اللندنى يطلب 140 مليون يورو، بينما سيدفع الميرنجى على الأقل 100 مليون يورو، وهو ما سيرفع حجم الإنفاق إلى 195 مليونًا على الأقل.

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وإذا أضاف ريال مدريد فقط التعاقد مع الصربى لوكا يوفيتش، نجم آينتراخت فرانكفورت، مقابل 60 مليونا فإن إجمالى ما سيتم إنفاقه سيصل إلى 255 مليون يورو، متخطيا الميركاتو التاريخى للميرنجى فى 2009- 2010 (254 مليونًا).

وقد يشهد سوق ريال مدريد التعاقد مع الفرنسى فيرلاند ميندى، الظهير الأيسر لليون، مقابل 30 مليون يورو، ليتبقى مركز لاعب الوسط الذى قد يشهد ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد أو كريستيان إريكسن من توتنهام.

وفى حالة ضم بوجبا ستصل قيمة الصفقة إلى 150 مليون يورو على الأقل، بينما قد يأتى إريكسن إلى «سانتياجو برنابيو» بمقابل من 70 إلى 80 مليونًا، وإذا نجح ريال مدريد فى التعاقد مع بوجبا فإن إجمالى قيمة الصفقات سيصل إلى 435 مليون يورو، بينما فى حالة ضم إريكسن سيتوقف عند 355 مليونًا.

وقد يختتم ميركاتو ريال مدريد بصفقة سوبر من باريس سان جيرمان، وذلك فى حالة التعاقد مع نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابى، وهنا ستصل القيمة الكلية للإنفاق فى الميركاتو إلى 600 مليون يورو.

وسيكون على ريال مدريد التخلى عن العديد من اللاعبين فى الصيف المقبل إذا أراد الوفاء بكل طلبات المدرب الفرنسى زين الدين زيدان فى الميركاتو، وحتى الآن يصل العجز فى ميركاتو ريال مدريد بين الصفقات والراحلين إلى 95 مليون يورو، وهو ثانى أكبر عجز بعد ميركاتو 2009- 2010 الذى وصلت قيمته إلى 155 مليون يورو.

ويعد الويلزى جاريث بيل فى مقدمة اللاعبين المنتظر مغادرتهم لقلعة «سانتياجو برنابيو» فى الميركاتو المقبل، حيث إن اللاعب خارج حسابات زيدان الفنية فى الموسم المقبل، ولكن لم تصل له أى عروض خارجية حتى الآن.

وقد يرحل الإسبانى إيسكو أيضًا فى الميركاتو المقبل فى حالة حصوله على عرض مميز، إلى جانب استغناء النادى الملكى عن خدمات المعارين ماتيو كوفاسيتش وخاميس رودريجيز وثيو هيرنانديز. ويستهدف ريال مدريد تحقيق 200 مليون يورو على الأقل من خلال بيع لاعبيه فى الصيف المقبل، وهو الأمر الذى يؤكد أن الميركاتو المقبل سيشهد العديد من الأرقام القياسية للميرنجى.