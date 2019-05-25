شكرا لقرائتكم خبر عن جولة الحسم تنطلق غدًا بمواجهات مصيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق غدا، الإثنين، مباريات الجولة الأخيرة من الدورى الممتاز لموسم 2018/2019، وشاءت الأقدار أن تكون الجولة الأخيرة جولة الحسم وتحديد ثالث الهابطين للممتاز ب، وحسم صاحب المركز الرابع الحائر ما بين المصرى والمقاولون العرب. ومن المقرر أن تنطلق الجولة غدا بـ4 مواجهات غاية فى القوة تجمع فرق الجونة مع الإسماعيلى والداخلية مع المصرى ومصر المقاصة مع طلائع الجيش والنجوم مع إنبى، وتختتم الجولة بمواجهات تجمع فرق حرس الحدود مع بيراميدز والاتحاد السكندرى مع سموحة وبتروجت مع المقاولون والإنتاج الحربى مع وادى دجلة، فيما لم يتحدد موعد مباراة القمة التى ستجمع الأهلى والزمالك.

وبالنظر سريعا على مباريات الغد، تجد الفريق الكروى الأول بنادى الجونة يدخل مباراته أمام الإسماعيلى ولا بديل له عن الفوز واقتناص النقاط الثلاث، من أجل تدعيم موقفه بجدول المسابقة، وتحقيق هدفه بإعلان تأكد بقائه فى المسابقة بصرف النظر عن مباراته الأخيرة أمام الزمالك، حيث يحتل أبناء البحر الأحمر المركز الرابع عشر بـ36 نقطة والفوز فقط يبعدهم عن دوامة الهبوط أما التعادل أو الخسارة فيزيد من أوجاعهم ويدخلهم من حسبة برما.

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وسيكون المصرى البورسعيدى فى اختبار صعب أمام الداخلية عندما يحل ضيفا بملعب الشرطة بالعباسية، حيث يتحفز أبناء بورسعيد لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث كاملة فى ظل الصراع الشرس مع المقاولون العرب على احتلال المركز الرابع الذى يحتله حاليا الفريق البورسعيدى بـ47 نقطة، حيث يحتل المصرى حاليا المركز الرابع بفارق نقطتين فقط عن المقاولون العرب الذى يحتل المركز الخامس بـ45 نقطة.

وستكون مباراة الاتحاد مع سموحة لقاء خارج التوقعات، حيث لا بديل لزعيم الثغر سوى الفوز من أجل البقاء، بينما ضمن سموحة البقاء رسميا بعد فوزه فى الجولة الماضية على بتروجت.

وفى لقاء يحتاج فيه بتروجت لمعجزة حقيقية أمام المقاولون من أجل البقاء، فالفريق البترولى أصبح أمر بقائه فى المسابقة ليس فى أقدام لاعبيه فقط، ولكن فى أقدام المنافسين، ففوز بتروجت مع فوز المنافسين يعنى هبوطه رسميا لذا يأمل محمد عودة، المدير الفنى، فى تحقيق الفوز وتعثر منافسيه جميعا وهو ما يعد أمرا صعبا. فيما يحتاج فريقا وادى دجلة والإنتاج الحربى لنقطة واحدة لكل فريق، لضمان بقائهما فى المسابقة، حيث يحتل الفريقان المركزين الحادى عشر والثانى عشر بـ37 نقطة وتعادلهما يبعدهما تماما عن صراع الهبوط.