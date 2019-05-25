شكرا لقرائتكم خبر عن جروس للاعبين: «أسعدوا جمهوركم وأثبتوا وجودكم»..ويحذر من الأخطاء ورعونة المهاجمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على قدرة لاعبيه على إسعاد جماهيرهم وإثبات وجودهم باقتناص لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية اليوم فى برج العرب، وقال جروس لدينا مباراة صعبة ونهائى بمعنى الكلمة أمام فريق أكثر من رائع هو نهضة بركان الذى استحق التواجد فى المباراة النهائية اليوم أمام بطل إفريقيا.

وأكد جروس أنه يعى تماما أهمية وقوة المباراة وضرورة الفوز بها بفارق هدفين للتتويج باللقب الذى ينتظره ملايين الجماهير فى مصر والعالم العربى من عشاق القلعة البيضاء، وقال إن الفريق استعد جيدا لمواجهة اليوم من خلال تكثيف الجرعات والوحدات التدريبية خلال الأيام القليلة الماضية وحصول اللاعبين على قسط مقبول من الراحة والاستشفاء من أجل تأهيلهم فنيا وبدنيا لهذه المباراة وأكد أنه عقد أكثر من جلسة وأكثر من محاضرة نظرية ومحاضرات بالصوت والصورة من أجل الوقوف على أهم نقاط الضعف والقوة فى بطل المغرب، خصوصا أن مباراة الذهاب جعلته أشبه بكتاب مفتوح أمامنا، لكنه عاد ليؤكد على أنه سيتعامل مع المباراة وموقعة اليوم باعتبارها مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لا غنى عن تحقيق اللقب والاحتفال مع الجمهور.

وخص جروس المدافعين ولاعبى الوسط بتعليمات خاصة، وحذر من الاندفاع فى الهجوم وضرورة تأمين دفاعات الفريق والقتال على حماية عرين الفريق من أى أهداف كى لا تتصعب الأمور، محذراً من الأخطاء ورعونة المهاجمين.