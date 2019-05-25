شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يرفض 6 ملايين جنيه للاستمرار مع الإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق محمود متولى، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، ملف الاستمرار بقلعة الدراويش نهائيا مع اقتراب الموسم الجارى من نهايته بعدما رفض اللاعب العرض الأخير من مجلس الإدارة بتمديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة نظير الحصول على 6 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، وأخطر متولى المقربين منه برغبته فى الرحيل عن الإسماعيلى بنهاية الموسم لسببين، أولهما رغبة اللاعب فى الانتقال لأحد الأندية التى تمتلك إمكانيات مالية كبيرة سواء الأهلى أو بيراميدز فى ظل الضغوط التى يتلقاها اللاعب من جانب مسؤولى الناديين من أجل الحصول على توقيعه بشكل نهائى، كان متولى قد وقع على عقود مبدئية تؤكد رغبته فى الانتقال للأهلى، لكن هذه العقود لا يعتد بها فى ظل ارتباط اللاعب بعقد مع الدراويش ينتهى بنهاية الموسم المقبل، والسبب الثانى الذى يدفع متولى للرحيل عن الدراويش هو رغبته فى الاستقرار بمنطقة التجمع الخامس وهو ما يدفعه للموافقة على أى من العرضين اللذين تلقاهما خلال الفترة السابقة، كان صبرى المنياوى، مدير الكرة بالدراويش، عقد جلسة مع متولى خلال الفترة الماضية لإقناعه بتمديد عقده مقابل الحصول على أكبر مبلغ مالى رصده النادى للاعب، حيث تتقاضى الفئة الأولى مليونى جنيه بحد أقصى، لكن إدارة النادى فضلت رفع القيمة المالية لإقناع اللاعب بالبقاء فى الدراويش، لكن مدافع الفريق لم يفضل الاستمرار مع فريقه الحالى.

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فيما تحفظ كريم بامبو، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروى الأول، على عرض مسؤولى الدراويش بالحصول على 2.5 مليون جنيه فى الموسم، وطلب من إدارة النادى مهلة لاتخاذ قراره النهائى فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة له فى إمكانية انتقاله للأهلى الموسم المقبل من عدمه، فضلا عن تلقى اللاعب عرضا خليجيا خلال الفترة الأخيرة.

يأتى هذا فى الوقت الذى سلم فيه سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى بالفريق الكروى الأول، تقريره الفنى إلى مجلس الإدارة، وطالب بضرورة استمرار محمد عواد مع الفريق فى الموسم المقبل بعدما انتهت فترة إعارته مع فريق الوحدة السعودى.

ويسعى مسؤولون بمجلس الإدارة لإنهاء الخلاف بين إبراهيم عثمان، رئيس النادى، وحارس المرمى، والذى نشب فى وقت سابق عندما رفض عواد تمديد عقده لمدة موسم آخر وهو ما تسبب فى انفعال رئيس النادى عليه وطرده من مكتبه، وينتظر أن يبدأ عواد تدريباته تحت قيادة سعفان الصغير بعد 10 أيام، خصوصا أن الحارس فضل الحصول على راحة سلبية بعد الحالة النفسية التى انتابته عقب تجاهل اختياره فى القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، فيما طالب سعفان باستمرار الحارسين محمد فوزى ومحمد مجدى الى جانب تصعيد الحارس الثالث كمال السيد الذى كان متواجدا على دكة البدلاء خلال مباراة الأهلى التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 فى الدورى الممتاز.