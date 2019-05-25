مدرب نيجيريا: مصر منتخب جماعي رغم وجود صلاح.. وانبهرنا بالإسكندرية

صرح التونسي نبيل الطرابلسي المدرب المساعد لمنتخب نيجيريا، بأن المنتخب المصري بالرغم من امتلاكه عناصر مميزة فرديًا إلا أنه يعتمد على العمل الجماعي، قائلًا أن المدير الفني جيرنو رور انبهر بمدينة الأسكندرية التي ستستضيف مباريات مجموعته.

وقال الطرابلسي في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية: "لعبنا أمام منتخب مصر في مباراة ودية، ونعلم أنه فريق صعب ولا يمكن أن تتهاون وأنت تواجهه."

ويلعب المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية التي تضم بجانبه بوروندي، غينيا، ومدغشقر.

وتابع: "نمتلك عدد من اللاعبين المميزين، لكن منتخب نيجيريا لا يعتمد على لاعب بعينه، لكن الهدف هو أن تكون المهارة الفردية داعم رئيسي لخطة الفريق."

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وأبدى رأيه في بعض المنتخبات: "منتخب مصر يمتلك لاعبين فرديين مثل تريزيجيه ومحمد صلاح، لكن قيمة المنتخب الحقيقية في المجموعة بالكامل، ونفس الأمر بالنسبة لمنتخب السنغال الذي يمتلك لاعبين مميزين لكنه يلعب جماعيًا بشكل جيد."

وتحدث عن استعدادات نيجيريا لخوض غمار البطولة التي تنطلق في يونيو المقبل: "سنلعب ضد زيمبابوي ثم السنغال في إطار الاستعداد للبطولة وستكون الأخيرة في مصرز"

واختتم تصريحاته قائلًا: "عقب القرعة المدير الفني توجه إلى الإسكندرية من أجل مشاهدة الملعب والمدينة وكان منبهرًا للغاية بكل شيء هناك."