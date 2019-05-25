مورينيو يتوقع ميركاتو ناجح للريال.. ويراوغ بشأن مستقبله

يتوقع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الأسبق لريال مدريد، أن يحقق الملكي مفاجآت كبرى في سوق الانتقالات، مشيرًا إلى أن مسؤولي النادي الملكي سيمنحون زيدان الدعم المالي الذي يريده.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بعد هذا الموسم الصعب، وتغيير المدرب، أعتقد أنهم يستثمرون بكل تأكيد".

وأضاف: "لقد أنهوا الموسم بشكل صعب للغاية، وودعوا دوري الأبطال بهزيمة كارثية.. أعتقد أنهم سيتعاقدون مع نجوم من طراز رفيع".

وتطرق مورينيو في حديثه عن مستقبله، موضحًا أنه لن يدع قلبه يرشده في اتجاه معين، وسيفكر جديًا في خطوته التالية.

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وأوضح: "الآن لا أستطيع أن أكون عاطفيًا، يجب أن أكون عقلانيًا ولا يمكنني اختيار وظيفة لمجرد أنني بعيد عن العمل".

وواصل مورينيو: "عليّ اختيار ما هو أفضل بالنسبة لي، مع أفضل مشروع والدافع المثالي بالنسبة لي".

وأتم: "أريد أن أعود أقوى من أي وقت مضى".