تصريحات مبابي تحير نجم سان جيرمان

اعترف نجم باريس سان جيرمان، بشعوره بالحيرة، من تلميحات كيليان مبابي الأخيرة حول إمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال المدافع البرازيلي ماركينيوس: "لا أعرف ماذا كان يقصد".
وأضاف: "أعتقد أنه تحدث مع إدارة النادي والمدرب، لكنه لم يتحدث معنا كلاعبين".
وأكمل "لقد كان موسمًا صعبًا، ويحتاج إلى توضيح تصريحاته".
وشدد ماركينيوس: "إنه أحد أهم لاعبينا، صحيح إنه شاب، لكنه ناضج ومسؤول عما يقوله ويفعله".
وأتم: "سان جيرمان يأتي في المرتبة الأولى.. يعتبر أكثر أهمية من جميع اللاعبين الذين يرتدون قميص النادي.. يمكن للاعبين المغادرة، لكن النادي سيبقى للأبد".
وكان مبابي قد أشعل الجدل المثار حول إمكانية رحيله عن النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال مبابي فور تسلمه جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب بالدوري الفرنسي: "إنها لحظة مهمة بالنسبة لي، ونقطة تحول كبيرة في مسيرتي، لقد اكتسبت المزيد من الخبرات هنا، وحان الوقت لتحمل مسؤولية أكبر".
وألمح المهاجم الواعد: "ربما يحدث ذلك في بي إس جي، وسأكون سعيدا بالطبع، أو في مكان آخر ومشروع جديد".
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