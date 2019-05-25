سبورتينج لشبونة يتوج بكأس البرتغال على حساب بورتو

توج فريق سبورتينج لشبونة بلقب كأس البرتغال لكرة القدم للمرة السابعة عشر في تاريخه عقب فوزه على بورتو 5-4 بركلات الترجيح اليوم السبت في المباراة النهائية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم بورتو بهدف سجله سجله فرانسيسكو سواريز في الدقيقة 41 وتعادل برونو فيرنانديز للشبونة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني فشل الفريقان في تسجيل الأهداف ليحتكما لشوطين إضافيين.

وفي الشوطتين الإضافيين سجل باس دوست الهدف الثاني للشبونة في الدقيقة 101 قبل أن يتعادل أندري بيريرا لبورتو في الدقيقة 120 ليضطرا للعب ركلات الترجيح التي حسمت اللقب للشبونة.

Advertisements

وسجل للشبونةف ي ركلات الترجيح كل من برونو فيرنانديز وجيرمي ماثيو ورافينيا وسيبستيان كواتس ولويز فيليبي، وأهدر باس دوست، فيما سجل لبورتو فرانسيسكو سواريز ودانيلو بيريرا وأدريان لوبيز ألفاريز وهيرناني خورخي سانتوس، فيما أهدر كيبلير بيبي وفيرناندو أندرادي.

وحصد لشبونة اللقب للمرة السابعة عشر في تاريخه، علما بأن آخر ألقابه في هذه المسابقة جاء في عام 2015.

وأنهى لشبونة الدوري في المركز الثالث برصيد 74 نقطة، فيما أنهى بورتو الدوري في المركز الثاني برصيد 85 نقطة.