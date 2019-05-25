ما زالت احتمالات مغادرة الأرجنتيني باولو ديبالا ليوفنتوس قائمة، في الصيف المقبل، رغم تصريحات اللاعب الأخيرة، حول رغبته في البقاء مع السيدة العجوز.
ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس اتخذ قراره بالفعل ببيع ديبالا، خاصةً أنه يضم بين صفوفه حاليًا كريستيانو رونالدو، وذلك وسط ترقب من إنتر ميلان.
وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس، لن يستطيع إبرام أي صفقات جديدة كبرى، إلا عبر بيع أحد نجومه، ومنهم ديبالا.
ويرغب بيبي ماروتا، المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، والحالي لإنتر، في ضم النجم الأرجنتيني للنيراتزوري.
ويأمل إنتر في تكوين فريق قوي للموسم الجديد، من أجل العودة للمنافسة على لقب الكالتشيو، حيث يرى ماروتا أن ديبالا نواة تكوين هذا الفريق.
ويعتبر أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي ويوفنتوس، الأقرب لتولي القيادة الفنية لإنتر، في الموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يتجاهل تصريحات ديبالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.