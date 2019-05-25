شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يتوج بكأس ألمانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (برلين)

حقق نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، الثنائية المحلية بتتويجه بلقب الكأس، إثر فوزه الكبير على نادي لايبزيغ 3-صفر، اليوم (السبت)، على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين في المباراة النهائية.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (29 و85) والفرنسي كينغسلي كومان (78) اهداف بايرن ميونيخ الذي ظفر باللقب التاسع عشر في تاريخه في المسابقة، وبالثنائية الثانية عشرة منذ تأسيسه قبل 119 عاماً.