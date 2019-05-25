شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف تختتم بطولات رمضان الرياضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

تُختتم اليوم (السبت) في الطائف فعالية المصيف الرمضانية لأربع رياضات هي البلياردو، وكرة الطاولة، والبولينج، والبلايستيشن، والتي استمرت لأربعة أيام برعاية الاتحاد السعودي للرياضات المجتمعية، وإشراف غرفة الطائف ممثلة بلجنة الاستثمار الرياضي، وحضور رئيس مجلس الغرف التجارية الدكتور سامي العبيدي، حيث بلغ عدد المشاركين ١٠٠ مشارك.

وكان مدير مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بالطائف عبدالله الزايدي، ونائب رئيس لجنة السياحة والترفيه والفعاليات بغرفة الطائف خالد العتيبي، قد أطلقا البطولة الأسبوع الماضي في صالات البولينج بمجمع قلب الطائف.

وتعتبر هذه الفعالية الأولى من نوعها في المحافظة، وتهدف إلى تعزيز الأنشطة الرياضية في المجتمع وتهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الأفراد والأسر، ودعم واستحداث خيارات جديدة من أجل المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية واكتشاف المبدعين وتأهيلهم، توافقاً مع منطلقات رؤية 2030.