شكرا لقرائتكم سلتيك يحرز ثلاثية ثالثة غير مسبوقة في اسكتلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - غلاسكو - أ ف ب | منذ ساعتين في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 25 مايو 2019 / 21:28

أصبح سلتيك أول فريق اسكتلندي يحقق الثلاثية المحلية لثلاثة موسم متتالية، بعد قلبه تأخره أمام هارتس واحرازه لقب الكأس للمرة 39 في تاريخه (السبت) على ملعب هامبدن.



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وكان "هوبس" في طريقه لخسارة أولى في 27 مباراة ضمن مسابقة الكأس بعد تأخره مطلع الشوط الثاني بهدف الاسترالي راين ادورادز (52)، بيد أن المهاجم الفرنسي أودسون ادوار عادل له من ركلة جزاء (62) قبل منحه هدف الفوز في الدقيقة 82.

ويحوم الشك حول هوية المدرب الذي سيشرف على الفريق بعد تولي الإيرلندي الشمالي نيل لينون المهمة موقتا.

وبرغم صناعة فارق بلغ 8 نقاط عن أقرب منافسيه قبل رحيل الايرلندي الشمالي براندن رودجرز في شباط/فبراير الماضي واحراز لقب الدوري لموسم ثامن تواليا والخمسين في تاريخه، تعرض لينون لانتقادات حول اداء الفريق واسلوب لعبه.

وكان سلتيك انفق 11 مليون دولار اميركي لجلب ادوار قبل 11 شهرا من باريس سان جرمان ورفع رصيده هذا الموسم الى 23 هدفا في جميع المسابقات، وتوج سلتيك أيضا بلقب كأس الرابطة على حساب ابردين (1-صفر) في كانون الاول/ديسمبر.