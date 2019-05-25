شكرا لقرائتكم توماس توخل يمدد عقده مع سان جرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 25 مايو 2019 / 20:53

أعلن نادي باريس سان جرمان الذي احتفظ هذا الموسم بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم، (السبت) تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخل حتى عام 2021، مع تعهد الأخير العمل على بلوغ "قمة طموحات" النادي الباريسي الذي فقد لقبين محليين وواصل الأداء المخيب قاريا.



وأعرب النادي الباريسي في بيان عن "سروره لإعلان تمديد عقد توماس توخل لموسم إضافي. المدرب الألماني سيبقى بالتالي مرتبطا بنادي العاصمة حتى 30 حزيران/يونيو 2021".

وتولى توخل (45 عاما) تدريب الفريق في صيف 2018، وحقق معه نتائج متفاوتة هذا الموسم، شملت الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي، لكن مع تكرار خيبة الخروج المبكر نسبيا من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال توخل، بحسب ما نقل عنه بيان النادي، "أنا سعيد جدا وفخور بتمديد عقدي والتزامي مع باريس سان جرمان"، موجها الشكر الى النادي ورئيسه القطري ناصر الخليفي "على الثقة التي يمنحاني إياها".