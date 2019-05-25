مارفيك يستدعي عموري لمعسكر الإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استدعى المدير الفني للمنتخب الإماراتي، الهولندي بيرت فان مارفيك أمس، 27 لاعبا تقدمهم لاعب الهلال، عمر عبدالرحمن (عموري) استعدادا للمعسكر الخارجي المقرر بمدينة سالزبورج النمساوية خلال الفترة من 13 إلى 22 يوليو المقبل، استعدادا للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتجرى قرعة هذه التصفيات في يوليو المقبل عقب نهاية التصفيات التمهيدية للمنتخبات الأقل تصنيفا، والتي تقام خلال يونيو المقبل.