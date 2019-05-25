السوبر السعودي بين أبها والطائف والرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مباراة السوبر السعودي للموسم المقبل الذي سيجمع بين فريقي النصر، بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، في مدينة محلية.

وحسب مصادر «مكة»، فقد وضع اتحاد اللعبة، الأول من أغسطس المقبل كموعد أول، و16 أغسطس كموعد ثان، على أن يكون اللقاء هذه المرة بطابع محلي، فيما لا يزال اتحاد القدم يناقش مكان إقامة المباراة التي من المرجح أن تكون في أبها أو الطائف أو الرياض.

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يذكر أن النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة أقيمت في لندن، حيث جمعت في 2015 بين بطل الدوري فريق النصر، والهلال بطل كأس الملك على ملعب لوفتس رود في لندن كأول نسخة تقام خارج المملكة، وانتهت بتتويج الهلال عقب فوزه 1-0.

وفي نسخة عام 2016، التقى الأهلي بطل الدوري وكأس الملك بنظيره الهلال بطل كأس ولي العهد، بمدينة لندن للمرة التالية على التوالي، وفاز الأهلي بركلات الترجيح.

وفي عام 2018 جرت المباراة في لندن بين الهلال بطل الدوري والاتحاد بطل كأس الملك وفاز الهلال 2-1.