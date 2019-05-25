الأخضر الشاب يستهل المونديال بالخسارة أمام فرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عاما أمس، أمام نظيره الفرنسي 0-2 في مستهل مشواره لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة حاليا في بولندا، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة التي شهدت أيضا تعادل بنما مع مالي 1-1.

وأنهى المنتخب الفرنسي بهدف نظيف سجله يوسف فوفانا في الدقيقة 43 ثم أضاف جويري الهدف الثاني الدقيقة 75.

Advertisements

وأكمل الأخضر الشاب المباراة ناقصا منذ وقت مبكر نتيجة طرد فرج الغشيان في الدقيقة 12 بعد عودة الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد، ومن ثم إشهار البطاقة الحمراء للغشيان لتدخله العنيف مع اللاعب بوباكاري سوماري، الذي لم يتمكن من إكمال المباراة، وخرج في الدقيقة 16 وشارك بدلا منه يوسف فوفانا.

وفرض المنتخب الفرنسي سيطرته على مجريات اللعب، مستغلا النقص العددي في صفوف المنتخب السعودي، الذي اضطر للتراجع لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وكاد المنتخب الفرنسي يضيف هدفا ثالثا إلا أن المدافع سعود أخرج الكرة قبل دخولها المرمى بعد أن تخطت الحارس عبدالرحمن الشمري، كما منع الشمري هدفا رابعا وأنقذ مرماه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الخامسة، فيما ظل المنتخب السعودي بلا نقاط في قاع الترتيب خلف بنما ومالي.