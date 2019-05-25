شرفيو الاتفاق يجمعون على استعادة الهيبة بالدبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الحابري - الدمام

بعد أن أجمع أعضاء الشرف بنادي الاتفاق على استمرار مجلس الإدارة الحالي برئاسة خالد الدبل لولاية جديدة لأربع سنوات مقبلة، وعدوا بدعم المجلس خلال الفترة المقبلة من أجل عودة الفريق الأول لكرة القدم للمنافسة على الألقاب من جديد بعد غيابه عنها في السنوات الماضية.

دعم الإدارة الأنسب

أوضح رئيس هيئة أعضاء الشرف عبدالرحمن الراشد أن قرار استمرار إدارة الدبل جاء بإجماع أغلبية أعضاء المجلس، مبينا أن الإدارة الحالية هي الأنسب لقيادة النادي خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأن أعضاء الشرف سيدعمونها ولن يتخلوا عنها.

وأضاف «ناقشنا الإدارة حول أخطاء الموسم الماضي وسنقف جميعا معها في الفترة المقبلة من أجل عودة الهيبة للفريق الأول، وسندعم مجلس الإدارة ببعض الخبرات في الدورة الجديدة».

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وعن حقيقة الخلاف بينه وبين هلال الطويرقي، قال «ليس هناك أي خلاف بيننا، والأمر لا يتجاوز الاختلاف في وجهات النظر حول أمور تخص النادي، وكذلك الحال مع عبدالعزيز الدوسري الذي لا يمكن أن ننسى أو نطمس تاريخه، وقريبا ستشاهدونه في البيت الاتفاقي».

الطويرقي يخلف البنعلي

حل عضو الشرف المؤثر هلال الطويرقي بديلا لعبدالرحمن البنعلي كرئيس للمجلس التنفيذي. ووصف الطويرقي اجتماع أعضاء الشرف بالمثمر، وأنه سيحقق طموحات الجمهور، واعدا إياهم برؤية فريق مختلف في الموسم المقبل، قادر على المنافسة.

المعيبد عود من طرف حزمة

حضرت حكمة عدنان المعيبد في الاجتماع، فبعد أن تقدم بملف ترشحه لأعضاء الشرف بالنادي كمنافس للدبل في رئاسة النادي، أيد قرار المجلس الشرفي باستمرار إدارة الدبل وعلق قائلا «أنا عود من طرف حزمة، سندعم إدارة الدبل، لأن الأهم مصلحة الكيان الاتفاقي».

واتس اب يغيب الذهبي

غاب الرئيس الذهبي عبدالعزيز الدوسري عن الاجتماع رغم ملاحظاته وانتقاداته لعمل الإدارة الحالية في الفترة الأخيرة، ليسجل غيابه علامة استفهام، وخاصة أنه احتج على طريقة الدعوة للاجتماع عن طريق الواتس اب.