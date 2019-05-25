سباق اتحادي شبابي على كينو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض دخل ناديا الاتحاد والشباب في سباق ساخن على كسب توقيع مهاجم فريق براميدز المصري، البرازيلي ماركوس ديسلفا الشهير بـ (كينو) وضمه إلى صفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقدرت القيمة المالية المرصودة من كل ناد بنحو 10 ملايين دولار. وينتظر النادي المصري دخول منافسين آخرين في الصفقة لزيادة إيرادات النادي من خلالها، ولا سيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققها كينو هذا الموسم مع بيراميدز في الدوري المصري الذي لعب فيه 31 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 11 هدفا. وكان اللاعب قريبا من الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



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