يزيد الراجحي يشارك في رالي كازاخستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك سائق الراليات السعودي يزيد الراجحي في منافسات رالي كازاخستان، الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري"، الذي ينطلق غدًا ويستمر حتى الأول من يونيو المقبل.

ويسعى الراجحي لمُواصلة نتائجه القوية لهذا الموسم، وذلك من خلال المُنافسة على المراكز الأولى في سيارة تويوتا هايلوكس مع فريق "أوفردرايف للسباقات" البلجيكي، وبرفقة الملّاح الألماني ديرك فون تسيفيتس، واضعًا نصب عينيه الحفاظ على لقب الرالي للعام الثاني على التوالي، بعد إحرازه لقب نُسخة 2018، في سيارة ميني "جون كووبر ووركس" رُباعية الدفع، من تحضير فريق "أكس - رايد" الألماني، وفرض نفسه كأبرز المُرشحين للفوز مُنذ المرحلة الأولى.

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ويتطلع الراجحي لدمج خبرته المُتخصصة في الراليات الصحراوية مع خبرة فون تسيفيتس الكببيرة في هذه الراليات، وزيادة التواصل بينهما، إذ ستكون هذه ثالث مُشاركة للثُنائي هذا الموسم.

وقال: "حضرنا نفسنا للمُنافسة في رالي كازاخستان، والحمد للـه نحن جاهزون وعلى أتم ما يُرام، ومتحمسون لخوض الرالي، وما زلنا نُركز على أهدافنا في المُنافسة على المراكز الأولى، وهذا العام هدفنا الحفاظ على لقب هذا الرالي، وبمشيئة الله نحقق ما يسعد الوطن بي هذا المحفل، الذي يعد تجهيز وتحضير لخوض الاستحقاق الكبير في العام المُقبل، رالي داكار - السعودية 2020".

وسيخوض المُتسابقون في النسخة الثالثة من رالي كازخستان, ست مراحل خاصة ضمن منطقة مانكيستاو، جنوبي غرب البلاد، والمُطلة على بحر قزوين، في حين تستضيف مدينة أكتاو، عاصمة المُقاطعة، خط بداية الرالي ونهايته, مع مُخيَّم مبيت في كندرلي.

ولن يكون هنالك تغييرات جذرية على مسارات الرالي ونوعيتها عن تلك التي تضمنتها، نُسخة العام الماضي، وانحصرت بتغيير نُقطة الانطلاقة في المرحلَتَيْن الخاصَّتَيْن الثالثة والخامسة، بقصد تضمين المزيد من المقاطع الرملية في المسار، مع طول إجمالي 2537 كم، منها 1872 كم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، وتتكون تضاريس الرالي من مسارات رملية وكُثبان صحراوية وسُهول عُشبية شاسعة تنمو فيها الشُجيرات، وبعض الوديان.