شكرا لقرائتكم رئيس الكاف يصل القاهرة الليلة لتسليم كأس الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يصل القاهرة الليلة، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، قادما من المغرب لحضور إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، غدا الأحد، بين الزمالك ونهضة بركان المغربى.
ويسلم أحمد أحمد، كأس الكونفدرالية الأفريقية، للفائز من مباراة الزمالك ونهضة بركان غدا المقرر إقامتها فى العاشرة مساءا بملعب برج العرب.
وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان بخسارة بطل مصر بهدف وحيد، لذا يحتاج الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان حصد اللقب.
وتواجد أحمد أحمد فى المغرب، منذ ساعات لحضور مباراة ذهاب نهائى دوري ابطال افريقيا التى جمعت الوداد البيضاوى مع الترجى التونسى، وانتهت بالتعادل الإيجابى.
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