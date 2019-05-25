شكرا لقرائتكم أيمن أشرف يشارك فى مران تأهيلى فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أدى أيمن أشرف لاعب الأهلي تدريبات تأهيلية ،على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش.
وقام أيمن أشرف بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات الخفيفة، ضمن البرنامج الذي يخضع له اللاعب في الفترة الحالية.
وكان الأهلي قد واصل تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.
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