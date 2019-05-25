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شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر أول صور لغرفة الـ"VAR" فى برج العرب قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رصدت عدسة "الخليج 365" من داخل استاد برج العرب، أول صور لغرفة الـVAR بعد الانتهاء من تركيب كل المعدات قبل 24 ساعة من مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، التى ستجمع الفريقان فى العاشرة من مساء غدا السبت، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.
تقنية الفيديو
وكان الزمالك قد تعرض للخسارة فى الذهاب أمام نهضة بركان بهدف نظيف سجله التوجولى لابا كودجو فى الدقيقة الأخيرة ويحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز بهدفين مع الحفاظ على نظافة الشباك من أجل التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ويدير لقاء الإياب بين الزمالك ونهضة بركان الإثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه كل من زاكالي سيويلي من جنوب إفريقيا، والحادجي ماليك سامبا من السنغال، بالإضافة إلى الصادق السالمي من تونس حكم رابع فيما قرر الاتحاد الأفريقى تعيين الزامبي جاني سيكازوي حكم مباراة الذهاب بين الفريقان حكما لتقنية الفيديو ويساعده كلا من جبريل كامارا من السنغال ووليد أحمد علي من السودان.
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