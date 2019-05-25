شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. المدرب المغربى: الأهلاوية معانا وده كفاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث منير الجعواني المدير الفني لنادي نهضة بركان المغربي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه امام الزمالك في اياب نهائي كأس الكونفدرالية.
و قال الجعواني: " اشكر الزمالك على حسن الاستقبال، فنحن أول مرة نصل للنهائي و لكن الزمالك صاحب تاريخ كبير على مستوى القاره، و لم يصل للنهائي بالصدفة كما هو الحال لنا".
و أضاف: " الشعب المغربي بأكمله سيكون معنا وكذلك جماهير الأهلي ستكون معنا أيضا، و ذلك سيشكل ضغط على جماهير الزمالك لأنه سيكون محتاج إحراز هدف لمعادلة النتيجة.".
و أكمل: " من الوارد فوز الزمالك بالمباراة فهو صاحب خبرات افريقية كبيرة، و لكن الضغوط ستكون بشكل أكبر على الفريق الابيض لأن الحضور الجماهيري الكبير للزمالك سيشكل ضغط أكبر عليهم".
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