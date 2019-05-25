شكرا لقرائتكم مدرب نيجيريا: مصر أقوى منتخبات أفريقيا والنسور لا تعترف بالنجم الأوحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نبيل الطرابلسى المدرب المساعد لمنتخب نيجيريا أن مصر من أقوى المنتخبات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وأكثرهم تتويجا باللقب عبر السنوات الماضية. وقال الطرابلسى فى تصريحات لـ قناة "تايم" سبورت": "المنتخب النيجيرى يلعب بجماعية ولا يعتمد على النجم الواحد"، موضحا أن جميع اللاعبون هدفهم خدمة مصلحة منتخب النسور الخضراء. Advertisements وتمنى الطرابلسى تتويج منتخب عربى ببطولة كأس الأمم الأفريقية حال عدم وجوده فى الجهاز الفنى للمنتخب النيجيرى. وانطلقت قناة "تايم سبورت" اليوم السبت لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل إلى 19 يوليو القادم.

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