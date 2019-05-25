شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد بنشر عقود فيرمينو الأهلي قبل انتقاله للنجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل "الخليج 365" على نسخة من عقد صالح نصر هداف شباب الأهلي الشهير بـ"فيرمينو"، التى قام مسئولو القلعة الحمراء بتوثيقها فى اتحاد الكرة للحفاظ على حقوق النادي فى اللاعب بعد تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الحالية.

ودخل نادي النجم الساحلي التونسى فى مفاوضات مكثفة مع مهاجم الأهلي الشاب وإدارة ناديه للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسمين وبالفعل يرحب النادي الأحمر بإتمام الصفقة.

وتنص عقود صالح نصر مع النادي الأهلي على تقاضى اللاعب 50 ألف جنيه خلال أول 6 شهور من العقد ثم فى الموسم التالي يتقاضى 100 ألف جنيه والموسم الثالث 140 ألف جنيه والموسم الرابع 600 ألف جنيه والموسم الخامس والأخير 900 ألف جنيه.



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