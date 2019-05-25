شكرا لقرائتكم تحذير إفريقى للاعبى الزمالك ونهضة بركان قد يحرمهم من تقنية "var"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الاجتماع الفنى لإياب نهائى الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، تحذيرات شديدة اللهجة من مراقب المباراة للممثلى كلا الفريقين، فيما يخص التعامل مع تقنية حكم الفيديو "VAR". وخلال الجتماع الفنى لمباراة الغد بين الزمالك ونهضة بركان، شدد المراقب الفنى على عدم تأثير أى من اللاعبين أو الأجهزة الفنية على حكم المباراة، ومطالبته باللجوء لحكم الفيديو، مشيرا إلى أن تلك الخطوة حق أصيل لحكم الساحة، غير مطالب بتنفيذه إلا وفق ما يراه أثناء اللعبة، وأن أى تدخل من جانب اللاعبين أو الأجهزة الفنية فى ذلك، قد يمنح الحكم حق إلغاء نية اللجوء لـ"VAR" حتى وإن كانت مبيتة لديه.

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