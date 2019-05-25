شكرا لقرائتكم هذان اللاعبان وراء رحيل حمودى عن الأهلى الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اقترب أحمد حمودى صانع ألعاب الأهلى من الرحيل عن النادى بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى تماما ، بالإضافة لصعوبة مشاركته مع الفريق فى الفترة المقبلة .
جاء ذلك بعد تعاقد الأهلى مع الثنائى حسين الشحات والأنجولى جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، بالإضافة لدخول أحمد حمودى فى إصابة جعلته يخرج تماما من حسابات الأورجويانى لاسارتى الذى اعتمد على رمضان صبحى وحسين الشحات وناصر ماهر واجاى واخيرا صالح جمعة فى منطقة الوسط الحمراء .
ويحاول أحمد حمودى البحث عن عرض خارجى للرحيل عن النادى الأهلى ، فى الوقت الذى يمتلك عرضا جادا من سموحه للمشاركة معه فى الموسم المقبل .
كانت هذه تفاصيل خبر هذان اللاعبان وراء رحيل حمودى عن الأهلى الموسم المقبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.