شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. 500 مشجع مغربى فى الأولى يمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد نهضة بركان وتحديد عدد جماهير المغرب



خصصت الجهات الأمنية، مدرجة الأولي يمين بملعب برج العرب، لاستضافة جماهير المغرب الراغبة فى حضور مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، غدا الأحد، فى إياب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

500 مغربى فى مباراة الزمالك ضد نهضة بركان

وتقام مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، فى الساعة العاشرة مساء غدا الأحد فى برج العرب، ويتسع المدرج المخصص لاستقبال الجماهير المغربية إلى 500 مشجع وسيتم تخصيص حماية خاصة للمدرج طوال المباراة.

وحدد الجهات الأمنية عدد جماهير الزمالك المنتظر تواجدها فى مدرجات ملعب برج العرب لحضور مباراة الزمالك ضد نهضة بركان حيث تقرر حضور 50 ألف مشجع زملكاوى.

عدد جماهير مباراة الزمالك ضد نهضة بركان على مائدة الكاف

وتم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، قبل ساعات من انطلاق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، بالعدد النهائى لجماهير القلعة البيضاء المسموح بتواجدها فى مدرجات ملعب برج العرب فى موقعة الغد بالإضافة إلى المدرج المخصص لجماهير بطل المغرب.

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الزمالك ضد نهضة بركان مباراة الندية والإثارة

وتمتاز مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، بندية وإثارة كبيرة، قبل انطلاقها فى ظل الصراع الشرس بين الناديين لتحقيق اللقب حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان التتويج باللقب الأفريقى، بعد خسارة مباراة الذهاب فى المغرب بهدف وحيد.

برج العرب يفتح أبوابه لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان

ويفتح ملعب برج العرب أبوابه قبل ساعات من انطلاق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، لاستقبال الجماهير البيضاء الراغبة فى حضور المباراة ومؤازرة الفريق الأبيض من الملعب.

نفاذ تذاكر مباراة الزمالك ضد نهضة بركان

وأعلن مسئولو القلعة البيضاء نفاذ تذاكر مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، منذ ساعات بعد بيع كافة التذاكر التى تم طباعتها بعد الحصول على الأختام اللازمة من جانب الجهات المختصة.