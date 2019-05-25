شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. المدير الفنى للفريق المغربى: المباراة فى قموة الصعوبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد منير الجعوانى المدير الفنى لنهضة بركان صعوبة مباراة فريقه أمام الزمالك، التى ستقام فى العاشرة من مساء غدا الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية، موجهاً الشكر لنادي الزمالك على حفاوة الاستقبال موضحا أن وصول الفريقان للنهائي ليس عند طريق الصدفة وإنما بالجد والاجتهاد في البطولة.

Advertisements

تابع مدرب نهضة بركان المغربى، أن الفوز بهدف ذهابا لم يحسم اللقب وشدد على أنه يسعى لتأكيد التفوق في العودة، ومتفائل بمباراة الغد والحصول على لقب الكونفدرالية وأعرب عن أمنيته في أن تسود المباراة الروح الرياضية وأن تكون ممتعة للجماهير الكثيرة المتوقع حضورها، مضيفا أن حضور جماهير الزمالك بكثافة أمر جيد بالنسبة لفريقه لان نهضة بركان أول مرة يصل نهائي عكس الزمالك صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا وبالتالي فالضغوط عليه أكثر من فريقه وقال عن هذا الشأن:"جمهور الزمالك لن ينزل أرضية الملعب مع لاعبي فريقه وسيكون الضغط أكبر على الزمالك بهذا الحضور الكبير لجمهوره".

وأشاد المدير الفنى لنهضة بركان المغربى بالتوجولي لابا كودجو مهاجم فريقه موضحا أنه محترف بمعنى الكلمة وشرف له تمثيل نهضة بركان ولم بتحدث معه نهائياً عن مفاوضات الزمالك، متابعا أن اللاعب سيكون متواجد مع الفريق لمدة أخرى بعد انتهاء عقده هذا الموسم مع الفريق المغربى وهو يؤدي بشرف لأن نهضة بركان هو من صنع اسمه وقال :"الزمالك معروف بجمهوره الكبير والحضارى و أتمنى في المستقبل أن يكون النهائي مباراة واحدة وليس ذهابا وإيابا، والشعب المغربي كله مع بركان وأقل ما أقدمه لشعب المغرب هو تحقيق اللقب وإذا فاز الزمالك فهو يستحقها".