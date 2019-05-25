شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مكان كأس الكونفدرالية قبل تسليمة للبطل الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، مكان تواجد كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل ساعات من تسليمة لبطل النسخة الجديدة. وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان فى العاشرة مساء غدا بملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية، لتحديد البطل الجديد، بعدما انتهت مباراة الذهاب بخسارة بطل مصر بهدف وحيد، لذا يحتاج الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان حصد اللقب. أوضح المصدر الزملكاوى أن كأس الكونفدرالية يتواجد فى مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الكائن فى مصر. وحصد نادي الرجاء المغربى، لقب الكونفدرالية فى النسخة الأخيرة قبل تسليم الكأس للاتحاد الأفريقى لتسليمة لبطل النسخة الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف مكان كأس الكونفدرالية قبل تسليمة للبطل الجديد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.