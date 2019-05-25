شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. 50 ألف زملكاوى فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد نهضة بركان فى برج العرب



حدد مسئولو الأمن بشكل نهائى، عدد الجماهير المنتظر تواجدها فى مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، غدا الأحد، فى إياب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بملعب برج العرب.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان



وتنطلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، فى تمام الساعة العاشرة مساء غدا فى برج العرب، بحضور 50 ألف مشجع زملكاوى وفقا للأعداد المحددة من جانب الجهات الأمنية.

إخطار الكاف بعدد جماهير مباراة الزمالك ضد نهضة بركان



وقبل ساعات من انطلاق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، تم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالعدد النهائى لجماهير القلعة البيضاء المسموح بتواجدها فى مدرجات ملعب برج العرب فى موقعة الغد.

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الزمالك ضد نهضة بركان تتسم بالندية والإثارة



وتتسم مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، بندية وإثارة كبيرة، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان التتويج باللقب الأفريقى، بعد خسارة مباراة الذهاب فى المغرب بهدف وحيد.

برج العرب يفتح أبوابه لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان



ويفتح ملعب برج العرب أبوابه قبل ساعات من انطلاق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، لاستقبال الجماهير البيضاء الراغبة فى حضور المباراة ومؤازرة الفريق الأبيض من الملعب.

نفاذ تذاكر مباراة الزمالك ضد نهضة بركان



وأعلن مسئولو القلعة البيضاء نفاذ تذاكر مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، منذ ساعات بعد بيع كافة التذاكر التى تم طباعتها بعد الحصول على الأختام اللازمة من جانب الجهات المختصة.