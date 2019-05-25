موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد نهضة بركان فى العاشرة مساءا تقام مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في العاشرة مساء غدا الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك ضد نهضة بركان تتطلب فوز الأبيض بفارق هدفين لتحقيق اللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما تلقى الخسارة خلال مباراة الذهاب بهدف وحيد أحرزه المهاجم التوجولي لابا كودجو.



موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، حيث نجح الأبيض في تقديم مباراة جيدة للغاية خلال مباراة الذهاب، خاصة أنه أضاع أكثر من فرصة كانت ستغير مجرى المباراة، إلا أن اللاعبين كانوا ينقصهم اللمسة النهائية والإنهاء الجيد للهجمات. Advertisements

مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية وكان من أبرز الفرص التي أضاعها الفريق الأبيض، كرة يوسف أوباما حينما أرسل كهربا الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، إلا أن أوباما بالرغم من أنه كان بمفرده إلا أنه فشل في استغلالها. موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، حيث كانت الفرصة الأبرز للأبيض فى مباراة الذهاب هي إنفراد النجم محمود كهربا، حينما انطلق وانفرد بالمرمى ولكنه تعامل معها بشكل سيء للغاية، خاصة أنه سددها بشكل غريب ليضيع على الفريق الأبيض فرصة إحراز هدفاً كان سيفرق كثيراً معه خلال مباراة العودة.

بينما الفريق المغربي فقد أضاع العديد من الفرص، حيث إن الحارس عمر صلاح قدم مباراة جيدة للغاية ونجح في إخراحج العديد من الفرص الخطيرة، التي كانت ستصعب من مهمة الفريق الأبيض خلال مباراة الإياب.

الزمالك ضد نهضة بركان

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، حيث سيفتقد الزمالك جهود الظهير التونسي حمدي النقاز، والمهاجم عمر السعيد، بعد حصولهما على إنذارات خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب البلدي ببركان.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، حيث نجح المهاجم التوجولي في إحراز هدفاً قاتلاً في الدقيقة 95 من عمر المباراة، مستغلا اندفاع لاعبي الأبيض غير المبرر للأمام، وانطلق بالكرة ويسدد في الشباك، لذا يبحث أبناء ميت عقبة عن تحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون رد، من أجل التتويج باللقب، مستعيناً بدعم جماهيره التي ستتواجد في ملعب برج العرب من أجل دعم ومؤازرة الفريق الأبيض.

وسيعوض المهاجم المغربي خالد بو طيب غياب عمر السعيد، خاصة بعد عودته من الإصابة التي لحقت به، بينما سيعوض حازم إمام غياب النقاز في الجبهة اليمنى.