شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان.. جروس: نتيجة الذهاب قد تمنح الزمالك الأفضلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد نهضة بركان

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، أن فريقه بدأ بطولة الكونفدرالية منذ شهر ديسمبر ولعب الفريق 15 مباراة وغدا هي المباراة رقم 16 وقال سنلعب لقاء الغد بعد الخسارة في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بهدف نظيف ولكن تابع أن الزمالك يلعب منذ بداية البطولة على الفوز باللقب لذلك لا يوجد أية أهداف لديه سوى تعويض خسارة الذهاب غدا فى العودة والتتويج باللقب رغم صعوبة المباراة التى ستجمع الأبيض مع نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء غدا الأحد، على استاد برج العرب، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.





الزمالك ضد نهضة بركان

أضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفى للمباراة أن نتيجة الذهاب قد تمنح الزمالك الأفضلية في العودة وفرصة الفريق كبيرة في تحقيق الفوز، وأضاف أن الفريق لديه 3 حلول لتعويض غياب عمر السعيد سواء بالدفع بحميد أحداد أو الدفع بخالد بوطيب أو الدفع بالثنائي معا وأكد أن الفريق أمامه 90 دقيقة ولا مجال للتعويض بعد ذلك.

وقال المدير الفني للزمالك:" كنا لا نتمنى استقبال أهداف في لقاء الذهاب ولكني أثق في قدرات لاعبي الزمالك ولديهم الشجاعة والذكاء لتعويض الخسارة بهدف"، أوضح المدير الفني أنه يعمل مع اللاعبين منذ 11 شهر على أهداف معينة ورفض التعليق على اختيارات أجيري المدير الفني للمنتخب للاعبين قي قائمة كأس الأمم الأفريقية موضحا أنها حرية شخصية.

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الزمالك ضد نهضة بركان

وعلق على الخسارة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، موضحا أنه كان يتطلع للخروج بنتيجة إيجابية في المباراة السابقة، ولكن الزمالك قادر على التعويض في مباراة العودة وتحقيق اللقب وأوضح المدير الفني أن الونش جاهز للمشاركة في المباراة ومن اللاعبين المتحمسين للمباريات النهائية وقد يبدأ في التشكيل الأساسي خلال مباراة الغد أمام بطل المغرب.

وأضاف أن الزمالك يعاني من غيابات في ظل إصابة كل من مصطفى فتحي وفرجاني ساسي وغياب حمدي النقاز وعمر السعيد للإيقاف، ولكن الفريق لديه البدائل القادرة على تعويض الغيابات، مشددا على أن الفريق لن يتأثر بالغيابات في اللقاء.