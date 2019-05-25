الزمالك ضد نهضة بركان .. بالباسبور يا ولاد المغرب بالباسبور...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد نهضة بركان بالباسبور



قرر مسئولو نادي الزمالك، السماح لجماهير نهضة بركان المغربى، بحضور مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بالباسبور، دون الحصول على تذاكر المباراة.

الزمالك ضد نهضة بركان فى برج العرب

وحددت الجهات الأمنية، عدد جماهير مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، غدا الأحد، فى إياب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بملعب برج العرب حيث تقرر تواجد 50 ألف مشجع زملكاوى بخلاف تخصيص مدرج الأولى يمين لاستقبال الجماهير المغربية والذى يتسع لـ 500 متفرج.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان

ومع دقات الساعة العاشرة مساءا تنطلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، بملعب برج العرب، بحضور 50 ألف مشجع زملكاوى وفقا للأعداد المحددة من جانب الجهات الأمنية.

الزمالك ضد نهضة بركان والمعاملة بالمثل



جاء سماح مسئولو الزمالك لجماهير المغرب بحضور نهائى الكونفدرالية بجواز السفر لتكون المعاملة بالمثل بعدما سمح نادي نهضة بركان لجماهير القلعة البيضاء بحضور مباراة الذهاب فى المغرب بالباسبور دون الحصول على تذاكر.

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إخطار الكاف بعدد جماهير مباراة الزمالك ضد نهضة بركان

وقبل ساعات من انطلاق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، تم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالعدد النهائى لجماهير القلعة البيضاء المسموح بتواجدها فى مدرجات ملعب برج العرب فى موقعة الغد.

الزمالك ضد نهضة بركان تتسم بالندية والإثارة

وتتسم مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، بندية وإثارة كبيرة، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان التتويج باللقب الأفريقى، بعد خسارة مباراة الذهاب فى المغرب بهدف وحيد.

برج العرب يفتح أبوابه لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان

ويفتح ملعب برج العرب أبوابه قبل ساعات من انطلاق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، لاستقبال الجماهير البيضاء الراغبة فى حضور المباراة ومؤازرة الفريق الأبيض من الملعب.

نفاذ تذاكر مباراة الزمالك ضد نهضة بركان

وأعلن مسئولو القلعة البيضاء نفاذ تذاكر مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، منذ ساعات بعد بيع كافة التذاكر التى تم طباعتها بعد الحصول على الأختام اللازمة من جانب الجهات المختصة.