شكرا لقرائتكم التعاون يطلق شعاره الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة نادي التعاون، الفائز بالنسخة الأخيرة لكأس الملك، عن شعار النادي الجديد المرتبط بتميمة الفريق "الذئب" بعدما أعلن عن تغييره في الأسبوع الماضي.

ومنذ عام 2009، عندما صعد التعاون لدوري المحترفين، اعتمد النادي شعار الفريق الحالي والذي استمر معه 10 أعوام، استطاع الفريق خلالها في العام الحالي الظفر ببطولته الأولى في التاريخ، كأس الملك أمام الاتحاد، كما تأهل إلى دوري أبطال آسيا في موسم 2016 – 2017، والموسم المقبل 2019 – 2020.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد اعتمدت في موسم 2017 – 2018، تمائم لأندية الدوري السعودي للمحترفين، وكان "الذئب" هو تميمة نادي التعاون.