شكرا لقرائتكم خالد العطوي: راضِ عن الأخضر.. وسنعوض في مباراة مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي للشباب أنه اضطر إلى تغيير تكتيكه في مباراة الأخضر وفرنسا ضمن كأس العالم للشباب بعد طرد فرج الغشيان المبكر.

وتعرض الغشيان إلى الطرد في الدقيقة 12، قبل أن يسجل الفرنسيون هدفين ليخطفوا أول 3 نقاط في دور المجموعات.

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وقال العطوي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لعبنا منذ وقت مبكر بعشرة لاعبين، وهذا يعني أن الطريقة التي نويت انتهاجها قبل المباراة تغيرت، كوننا لعبنا أمام منتخب يملك إمكانيات كبيرة.

وواصل: أنا راض عن ما قدمه اللاعبون أمام فرنسا رغم الخسارة، الآن نغلق هذا الملف ونبدأ التفكير بمواجهة مالي يوم الثلاثاء.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الأخير في مجموعته بعد لعب جولة واحدة من دور المجموعات، خلف فرنسا "3 نقاط" ومالي وبنما "نقطة لكل منتخب".