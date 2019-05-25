شكرا لقرائتكم سبورتينغ يهزم بورتو ويتوج بطلاً لكأس البرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج فريق سبورتينغ لشبونة بلقب كأس البرتغال لكرة القدم للمرة السابعة عشر في تاريخه عقب فوزه على بورتو 5 - 4 بركلات الترجيح اليوم السبت في المباراة النهائية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم بورتو بهدف سجله سجله فرانسيسكو سواريز في الدقيقة 41 وتعادل برونو فيرنانديز لسبورتينغ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني فشل الفريقان في تسجيل الأهداف ليحتكما لشوطين إضافيين.

وفي الشوطتين الإضافيين سجل باس دوست الهدف الثاني لسبورتينغ في الدقيقة 101 قبل أن يتعادل أندري بيريرا لبورتو في الدقيقة 120 ليضطرا للعب ركلات الترجيح التي حسمت اللقب للشبونة.

وسجل لسبورتينغ في ركلات الترجيح كل من برونو فيرنانديز وجيرمي ماثيو ورافينيا وسيبستيان كواتس ولويز فيليبي، وأهدر باس دوست، فيما سجل لبورتو فرانسيسكو سواريز ودانيلو بيريرا وأدريان لوبيز ألفاريز وهيرناني خورخي سانتوس، فيما أهدر بيبي وفيرناندو أندرادي.

وحصد سبورتينغ اللقب للمرة السابعة عشر في تاريخه، علما بأن آخر ألقابه في هذه المسابقة جاء في عام 2015. وأنهى الفريق الدوري في المركز الثالث برصيد 74 نقطة، فيما أنهى بورتو الدوري في المركز الثاني برصيد 85 نقطة.