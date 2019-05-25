شكرا لقرائتكم ميسي يتصدر هدافي أوروبا للعام الثالث على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي، لأكثر لاعبي مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا تسجيلا للأهداف، للموسم الثالث على التوالي بعدما أخفق كيليان مبابي في معادلة رصيد الهداف الأرجنتيني مع ختام الدوري الفرنسي يوم الجمعة.
وحقق ميسي هذا الإنجاز للمرة السادسة في مسيرته، ليعزز رقمه القياسي، بعدما سجل 36 هدفا مع برشلونة في الدوري بينما أنهى مبابي الدوري الفرنسي بالوصول إلى 33 هدفا بعدما أحرز هدفا باريس سان جيرمان الوحيد في الخسارة 3-1 أمام ستاد رانس.
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