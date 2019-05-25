ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت في نهائي كأس ملك اسبانيا

انتهت مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك اسبانيا التي أقيمت اليوم السبت الموافق 25-5-2019، بنتيجة هدفين دون رد لصالح فالنسيا خلال الشوط الأول بعد تسديد أول هدف عن طريق اللاعب كيفن غاميرو في الدقيقة 21، أما الهدف الثاني فكان من تسجيل رودريغو في الدقيقة 33 .

وكان لاعبو فالنسيا قد سيطروا على الكرة في بداية الشوط الأول من هذا اللقاء ما مكنهم من التفوق على خصمهم بنتيجة ثقيلة، فيما أثر فوز فالنسيا على معنويات لاعبي نادي برشلونة وضاعت الفرصة من ميسي في الدقيقة السابعة حيث كان بامكانه تسجيل أول هدف إلا أن دفاع فالنسيا كان بالمرصاد .

أما الشوط الثاني من مباراة برشلونة وفالنسيا فشهد خروج آرتور ميلو ودخول أرتورو فيدال في الدقيقة 46، بالاضافة لخروج اللاعب نيلسون ودخول مالكوم في الدقيقة 46، وفي الدقيقة الـ53 أخرج حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه اللاعب خوسيه لويز من نادي فالنسيا، وفي الدقيقة الـ73 سجل ميسي أول هدف لصالح برشلونة لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 بفوز فالنسيا .