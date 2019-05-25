الآن: نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في كأس الملك والخفافيش يتوجون باللقب

نعرض نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم، يترقب الكثير من المحبين للكرة العالمية لاسيما الأسبانية مباراة نهائي الكأس والتي تجمع برشلونة وفالنسيا في ملعب بينتو فيامارين حيث لقاء منتظر لما تحمله مثل هذه اللقاءات بين البلوجرانا والخفافيش من اثارة وندية ونتائج قوية، وردة فعل منتظرة بداخل الملعب من لاعبي البرسا لمحو الصورة السيئة التي ظهروا بها أمام ليفربول.

مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم

وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، وتحدث مدرب البرسا عن تلك المباراة موضحا الأهمية التي يتعامل بها الفريق مع هذا اللقاء الذي يتوج به الفائز ببطولة جديدة تُضاف لرصيده من الألقاب، وأوضح أنه لايشغله أنباء اقالته في حالة خسارته ولكنه يركز على الجانب الفني للفوز باللقاء.

مبارا برشلونة وفالنسيا

وعلى الجانب الآخر أكد داني باريخو قائد فالنسيا أنه يتوجب عليهم اظهار قوتهم غدا على أرض الملعب واللعب بدون ضغوط التي تأتي من قوة الفريق المنافس وتوقع الكثير بأنه سيحسم المباراة، وأضاف أنهم استطاعوا تحقيق ما يريدون في بطولة الليجا وهو مركز يئهل لدوري الأبطال والآن حان وقت الفوز ببطولة الكأس.

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نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا

وتمكن النجم الأرجنتيني ميسي قائد فريق برشلونة من حسم صراع لقب الحذاء الذهبي بأوروبا بعد تسجيله ل 36 هدف في الدوري الأسباني متفوقا على منافسه مبابي هداف باريس سان جيرمان.

وتحدث بيكيه لاعب البرسا قبل المباراة عن سياسة برشلونة التي تهدف لدعم الفريق باللاعبين الشباب وأيدها، وأوضح صعوبة مباراة الليلة أمام فريق لا يخسر بسهولة ونجحوا في الوصول للدور قبل النهائي في بطولة الدوري الأوروبي

دخول الفريقين أرض الملعب منذ عدة دقائق لبداية المباراة المرتقبة واللاعبون يقومون الآن في هذه اللحظات بعمليات الاحماء قبل دقائق من انطلاقة المباراة.