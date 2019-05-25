نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم وهزيمة تفتح باب الجدل حول مستقبل فالفيردي

نقدم نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا، يترقب عشاق البلوجرانا برشلونة اليوم السبت المباراة التي ستجمع فريقهم مع فريق فالنسيا في نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة، ويستهدف البرسا تحقيق اللقب بكل طاقته من أجل تحقيق الثنائية المحلية بعد تتويجه رسميا بلقب الليجا لهذا العام.

مباراة برشلونة وفالنسيا

وتأتي المباراة لتحاول أن تخفف صدمة الجماهير العاشقة للبرسا بعد الاقصاء الأوروبي في بطولة دوري الأبطال على يد ليفربول في ملعب الأنفيلد حين انهزم برشلونة برباعية بعد تحقيقه الفوز في الذهاب بثلاثية، تلك الهزيمة التي وصفها ليونيل ميسي قائد الفريق بأنها أصعب من خسارته نهائي كأس العالم في عام 2014.

برشلونة وفالنسيا

وتحدث ميسي في المؤتمر الصحفي أمس مبديا رغبته في استمرار المدير الفني للفريق فالفيردي في القيادة الفنية للموسم المقبل وأشار للعمل الجيد الذي يقوم به ولا يتحمل الاقصاء الأوروبي لمدة عاميين متتاليين، بل أنه يتحمل جزء من الهزيمة ولكن هم اللاعبين قدموا آداءا سيئا سمح للفريق الليفربولي بالفوز والتأهل.

نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا

ويبدو أن أجواء المباراة الحماسية بدأت سريعا حيث حدثت بعض الاشتباكات بين الجماهير في شوارع اشبيلية قبل انطلاق المباراة وقامت الشرطة بالقبض على 23 من المشجعين.

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واكد مدرب فالنسيا مارسيلينو أنه سيواجه خصما كبيرا وسيحاول هو ولاعبيه تعقيد المسألة الليلة على البرسا وبكنه أكد ان البلوجرانا تسعى لتحقيق الثنائية المحلية وهو ما سيزيد الأمور صعوبة.

ويغيب اليوم عن المباراة نجم البرسا والمهاجم الأساسي لويس سواريز بسبب الاصابة التي لحقت به وستغيبه عن المباريات لمدة 6 أسابيع حيث يسعى اللاعب وبقوة في التأهيل من أجل اللحاق بكوبا أمريكا والتي ستقام الشهر المقبل.

تشكيل برشلونة لمباراة اليوم: في الحراسة سيليسين وفي الدفاع سيميدو، بيكيه، لينجليه وألبا، خط الوسط: بوسكيتس، أرتور، روبيرتو وراكيتيتش والهجوم ميسي وكوتينيو.