ملخص نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك اسبانيا

نقدم نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم على ملعب بينيتو فيامارين في نهائي كأس ملك اسبانيا لكرة القدم، قمة كروية كبيرة بين الفريقين على المستطيل الأخضر ويأمل كلاً منهما في تحقيق الانتصار على الآخر والتتويج باللقب المحلي، تابعوا ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا الان.

نتيجة برشلونة وفالنسيا، وبلغ النادي الكتالوني نهائي البطولة بعدما تخطى عقبة الغريم التقليدي ريال مدريد بثلاثية على السانتياجو برنابيو، فيما تأهل الخفافيش للفاينال على حساب ريال بيتيس، بعد تحقيق البلوجرانا لقب الدوري الأسباني يسعى اللاعبين بقيادة ميسي والجهاز الفني إلى إسعاد الجماهير العاشقة للفريق وحصد اللقب للمرة الخامسة على التوالي خاصةً بعد الخروج المُذل أمام ليفربول الانجليزي في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا

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تشكيلة برشلونة الرسمية أمام فالنسيا جاءت كالآتي: سيلسين – البا – لينغليت – بيكيه – سيميدو – بوسكيتس – آرثر – راكيتيتش – كوتينيو – ميسي – روبرتو.

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أعلن المدير الفني لفالنسيا عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ مباراة برشلونة وهي: خاومي – غايا – باوليستا – غاراي – واس – باريخو – كونودغبيا – غيديس – رودريغو – سولير – جاميرو.

أكد قائد نادي فالنسيا داني باريخو إن نهائي كاس اسبانيا سيكون صعب على الفريقين وسيحاول الفريق الكتالوني مصالحة جماهيره وانهاء الموسم الكروي ببطولة جديدة بعد التتويج بالدوري.

ويأمل فريق فالنسيا في التتويج بلقب كأس الملك للمرة الثامنة في تاريخه ولكن يعرف أن المهمة ستكون صعبة للغاية في ظل القوة التي يتمتع بها المنافس.

الجدير بالذكر إن برشلونة كان قد تُوج بلقب البطولة في آخر 4 مواسم ويأمل في الحصول عليها مجدداً على حساب فالنسيا المتعطش للألقاب.