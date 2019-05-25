نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس أسبانيا 2019

يلعب اليوم برشلونة مع فالنسيا في نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا في مباراة صعبة على الفريقين، ويبحث البلوجرانا عن تحقيق اللقب لمصالحة الجماهير الغاضبة من الهزيمة الثقيلة أمام الريدز في دوري الأبطال لكن فالنسيا تحلم بتحقيق البطولة أيضاً خاصة بعد المستوى الرائع الذي قدمته في الموسم الحالي.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش والتاسعة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت أبوظبي والعاشرة بتوقيت مكة المُكرمة، ويستضيف ستاد بينتو فيامارين اللقاء وسط حضور جماهيري كبير للمباراة.

نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا

وقد فازت برشلونة على فالنسيا في 32 مباراة بينما فازت فالنسيا على البلوجرانا في 18 مباراة فقط وتعادلا في 19 مباراة قبل اليوم، وقد أكد داني باريخو لاعب فالنسيا أن المباراة لن تكون سهلة خاصة بعد هزيمة البارسا في دوري الأبطال وحاجتهم إلى مصالحة الجماهير بعد تلك الهزيمة وتحقيق البطولة الثانية محلياً، كما أضاف أن فالنسيا يحتاج للتخلص من الضغوطات قبل اللقاء حتى يتمكن من تحقيق نتيجة جيدة.

الدقيقة 9: هجمات لصالح البارسا وسيطرة على اللقاء في الدقائق الأولى والبحث عن هدف مُبكر يُنهي اللقاء.

الدقيقة 19: بيكيه يقطع الكرة من أمام مُهاجم فالنسيا ويقوم بتمريرها إلى وسط الملعب ليُنقذ مرماه من هدف مُحقق

الدقيقة 21: كيفين غاميرو يُسجل هدف التقدم لفالنسيا في المباراة

الدقيقة 32: الهدف الثاني لصالح فالنسيا عن طريق رودريجو مورينو رغم تفوق البارسا في الاستحواذ

الدقيقة 57: هجوم قوي من البارسا على مرمى فالنسيا ومحاولة لإحراز الهدف الأول من أجل العودة للمباراة

الدقيقة 68: ما زالت النتيجة لصالح فالنسيا بهدفين دون رد وثلث ساعة على نهاية المباراة وتتويج فالنسيا باللقب

الدقيقة 72: الهدف الأول لميسي في شباك فالنسيا والفارق يتقلص لهدف واحد

نهاية الشوط الثاني من عمر المباراة بفوز فالنسيا بنتيجة 2-1 وحصدها للقب الكأس.