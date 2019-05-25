ملخص وأهداف مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم (1-2) في نهائي كأس الملك

نتابع معكم نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في نهائي كأس الملك، حيث يلعب برشلونة اليوم على ملعب بينتو فيامارين لحساب نهائي كأس ملك أسبانيا 2019، وهناك الكثير من عشاق كرة القدم ومتابعي الفريقين في مصر والدول العربية تتابع مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم عبر الإنترنت، وتذاع مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في نهائي كأس الملك عبر قنوات أجنبية نظراً أنه لم يتم نقلها على أي قناة عربية.

نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم، سنوفر لكم تغطية ومتابعة ملخص مباراة برشلونة اليوم في نهائي كأس ملك أسبانيا، حيث نُدرك جيداً مدى اهتمام جميع محبي برشلونة وعشاق كرة القدم بهذا اللقاء الكبير الذي يسعى من خلالة الكتالوني لتحقيق الفوز لمصالحة جماهيره بعد الخروج من البطولة الأوروبية.

نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الخفافيش بهدفين نظيفين حيث سجل أول أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا اللاعب كيفن جاميرو في الدقيقة 21 من زمن اللقاء، وذلك قبل ان يسجل اللاعب رودريجو مورينو هدف فالنسيا الثاني في شباك برشلونة عند الدقيقة 33 من الشوط الأول، ونتابع معكم بث مباشر برشلونة وفالنسيا كورة لايف اوةن لاين الاسطورة في نهائي كأس الملك.

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وفي الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول سجل اللاعب رودريجو مورينو هدف الخفافيش الثاني لتصبح نتيجة المباراة حتى الآن هدفين دون رد بالشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة هدفين للخفافيش دون رد من الفريق الكتالوني، تابعوا معنا عبر هذا التقرير تغطية كاملة ومستمرة عن نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم الشوط الثاني في نهائي كأس الملك.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة أعلن حكم اللقاء خمسة دقائق وقت بدل ضائع، وتنتهي الـ5 دقائق والمباراة بأكملها لفوز فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد.