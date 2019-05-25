برشلونة يخسر من فالنسيا في نهائي كأس أسبانيا.. تعرف على نتيجة اللقاء

يلتقي اليوم فريق فالنسيا مع فريق برشلونة في نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا 2019، ويبحث برشلونة عن التتويج باللقب خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها في نصف نهائي دوري الأبطال والتي خرج منها على يد ليفربول الذي أذاقه رباعية نظيفة في مباراة العودة بعد تأخره بثلاثة أهداف على ملعب البارسا.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، ولن تُذاع المباراة على أية قناة عربية بل سيتم إذاعتها على قناة IRIB TV 3 وCanal + Sport France HD وغيرها من القنوات الأجنبية.

نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا

قد أنهي برشلونة الدوري في المركز الأول قبل أن ينتهي فعلياً بثلاثة جولات بهدف أحرزه ميسي، وتقابل مع ليفربول في دوري الأبطال ففاز عليه في الذهاب بثلاثية لكنه هُزم في الإياب برباعية وغادر البطولة ووصل ليفربول إلى النهائي على حساب البارسا على ملعبه الأنفيلد في مباراة رائعة.

الدقيقة 9: البارسا يُهاجم بقوة في بداية الشوط الأول من عمر اللقاء ودفاع فالنسيا يصمد ويُدافع عن مرماه.

الدقيقة 19: هجمة عكسية لصالح فالنسيا لكن بيكيه يتواجد ويختطف الكرة من مهاجم فالنسيا ويُرسلها إلى وسط الميدان ليبدأ هجمة جديدة للبارسا.

الدقيقة 21: الهدف الأول لفالنسيا عن طريق كيفين غاميرو والنتيجة تُصبح هدف مقابل لاشيء لفالنسيا

الدقيقة 32: رودريجو مورينو يُسجل الهدف الثاني لصالح فالنسيا في الشوط الأول

الدقيقة 57: محاولات من جانب البارسا للعودة للمباراة واستحواذ على الكرة منذ انطلاقة الشوط الثاني من اللقاء.

الدقيقة 72: هجمة من الجانب الأيمن لبرشلونة ولكن دون خطورة على مرمى فالنسيا

الدقيقة 73: الهدف الأول لصالح برشلونة أحرزه ميسي

نهاية الشوط الثاني واللقاء بفوز فالنسيا بهدفين مقابل هدف وتتويجها بالبطولة.