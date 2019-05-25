ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم 25-5-2019 في نهائي كأس الملك – الخفافيش تدك شباك البارسا

نقدم لكم ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في نهائي كأس الملك، حيث يلعب البارسا والخفافيش على ملعب بينتو فيامارين في نهائي كأس ملك أسبانيا 2019، والكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم ومتابعي الفريقين في الدول العربية تتابع نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم عبر الإنترنت في نهائي كأس ملك أسبانيا.

نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم، ومن خلال حرصنا إليكم ملخص نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم، حيث نُدرك جيداً مدى اهتمام جميع محبي برشلونة وعشاق كرة القدم بهذا اللقاء الكبير الذي يسعى من خلالة الكتالوني لتحقيق الفوز لمصالحة جماهيره بعد الخروج من البطولة الأوروبية أمام ليفربول.

ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 25-5-2019 في نهائي كأس ملك أسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العرية المتحدة.

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وفي الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول سجل اللاعب كيفين جاميرو أول أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا لتكون نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا الآن الشوط الأول إلى تقدم الخفافيش بهدف.

وفي الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول سجل اللاعب رودريجو مورينو هدف الخفافيش الثاني لتصبح نتيجة المباراة حتى الآن هدفين دون رد بالشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة هدفين للخفافيش دون رد من الفريق الكتالوني، تابعوا معنا عبر هذا التقرير تغطية كاملة ومستمرة عن نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم الشوط الثاني في نهائي كأس الملك.