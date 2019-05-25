خطاب كاف يورط اتحاد الكرة وينصف الأهلي فى أزمة الدوري

الوطن حصل الوطن سبورت على نسخة من الخطاب الذى أرسله الاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى اتحاد الكرة بشأن تحديد مواعيد القيد للموسم الجديد، بشأن طلب إنهاء مسابقة الدوري وكأس مصر هذا الموسم قبل انطلاق أمم أفريقيا التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو القادم.

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