الصربي الواعد يوفيتش يأمل في ترك البوندسليغا

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ألمح المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الى امكانية ترك فريقه اينتراخت فرانكفورت الالماني لكرة القدم في نهاية الموسم، في ظل الحديث عن محاولة ضمه من ابرز الاندية الاوروبية.

وقال يوفيتش الذي بلغ مع فريقه نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ": "بحسب الخبرة التي نلتها في يوروبا ليغ، اعتقد ان بطولات أخرى تناسب طريقة لعبي".

وتابع اللاعب البالغ 21 عاما "بعد المباريات ضد تشلسي (الانكليزي) وانتر (الايطالي) تولد لدي انطباع بان شعوري سيكون أفضل في البريميرليغ او سيري أ. تناسبني أكثر طريقة لعب تلك الاندية".

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وسجل يوفيتش 27 هدفا هذا الموسم مع فرانكفورت في مختلف المسابقات.

وأردف يوفيتش قائلا "في البوندسليغا نمارس الضغط العالي ونركض كثيرا. مستقبلي مشرع. ساناقشه مع وكيلي قريبا جدا".

وكان فرانكفورت أعلن منتصف نيسان/أبريل الماضي تثبيت تعاقده مع يوفيتش المعار من بنفيكا البرتغالي، على رغم اهتمام أندية عدة بها أبرزها ريال مدريد الإسباني.

وارتدى يوفيتش قميص اينتراخت فرانكفورت منذ صيف 2017، وكان من المقرر أن تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي. لكن فرانكفورت أكد في آذار/مارس الماضي أن عقد الإعارة يجيز له التعاقد مع اللاعب بشكل ثابت في صيف 2019 "بأقل من سبعة ملايين يورو"، وهو مبلغ زهيد نسبة لما تدفعه الأندية القارية لقاء ضم لاعبين من مستواه.