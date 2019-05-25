شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 25 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 25 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الفريق الأبيض مع نظيره نهضة بركان المغربى فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

جروس: لن أعلق على اختيارات أجيرى.. وأمامنا 90 دقيقة للتتويج بالكونفدرالية

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك، أن فريقه بدأ بطولة الكونفدرالية منذ شهر ديسمبر ولعب الفريق 15 مباراة وغدا هي المباراة رقم 16 وقال سنلعب لقاء الغد بعد الخسارة في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بهدف نظيف ولكن تابع أن الزمالك يلعب منذ بداية البطولة على الفوز باللقب لذلك لا يوجد أية أهداف لديه سوى تعويض خسارة الذهاب غدا فى العودة والتتويج باللقب رغم صعوبة المباراة التى ستجمع الأبيض مع نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء غدا الأحد، على استاد برج العرب، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. أضاف المدير الفني لنادى الزمالك في المؤتمر الصحفى للمباراة أن نتيجة الذهاب قد تمنح الزمالك الأفضلية في العودة وفرصة الفريق كبيرة في تحقيق الفوز، وأضاف أن الفريق لديه 3 حلول لتعويض غياب عمر السعيد سواء بالدفع بحميد أحداد أو الدفع بخالد بوطيب أو الدفع بالثنائي معا وأكد أن الفريق أمامه 90 دقيقة ولا مجال للتعويض بعد ذلك.

حازم إمام: تعاهدنا على تعويض الجماهير عن لحظة "سرحان" الكونفدرالية

شدد حازم إمام قائد نادى الزمالك أن هناك حالة إصرار لدى جميع اللاعبين داخل الفريق لتحقيق الفوز فى مواجهة نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء غدا الأحد، على استاد برج العرب، في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية وتعويض الخسارة فى الذهاب بهدف نظيف من أجل التتويج باللقب الأفريقى. Advertisements تابع حازم إمام في المؤتمر الصحفى للمباراة أن نادى الزمالك يتطلع لتحقيق الفوز بعد المشوار الطويل في البطولة والنجاحات التي حققها الفريق في المباريات التي خاضها حتى الوصول للنهائي وشدد على أن المباراة مهمة جدا للفريق واللاعبون يطمحون في أن يكونوا أول جيل يفوز بالبطولة بمسماها الجديد، قائلاً:"الحمل ثقيل على اللاعبين جميعا والخسارة بهدف ذهابا ستجعل اللاعبين أكثر تركيزا ولا يكون هناك تكاسل وهناك عدد كبير من اللاعبين لم يخض نهائيات أفريقية قبل ذلك ولكننا نستطيع أن نكتب التاريخ لنا".

الزمالك يُطالب اللاعبين بعدم الالتفات لملف الدورى بسبب موقعة بركان

طالب قطاع الكرة بنادى الزمالك من لاعبى الفريق عدم الالتفاف لملف بطولة الدورى الممتاز وما يحدث فيه حاليا بشأن تحديد مواعيد المباريات المتبقية فى البطولة وإقامتها قبل كأس الأمم الأفريقية من عدمه التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل. وجاءت التنبيهات من قطاع الكرة بنادى الزمالك للاعبين وذلك للتركيز فقط على مباراة الغد أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء غد الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.

الزمالك بالأبيض ونهضة بركان بالبرتقالى فى إياب نهائى الكونفدرالية